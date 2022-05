Afgelopen donderdag was het Miami Vice Night in het Stamcafé en inmiddels weten we dat er in die veertig jaar weinig is veranderd in het hypen van Miami als glamourlocatie: van de F1-teams tot het Sky Sports Team loopt iedereen luidkeels te dwepen met de Grand Prix van Miami. Maar voor de kijker thuis is het toch echt gewoon een parkeerterrein rond een enorm stadium en onder een snelweg door, opgelelijkt met een nepjachthaven en goedkope dames in zeemeerminpakjes in een klein sponsorzwembadje. De kabelbaan boven bocht 8 tot en met 10 maken het bordkartonnen après-ski-gevoel compleet in het hondsbenauwde dertigplus-decor van Miami Gardens. Alle posters en promotie ten spijt maar het is echt he-le-maal niks. En inhalen is op die smalle baan waarschijnlijk ook makkelijker voorspeld dan gedaan. Maar die idioot krappen bochtenreeks in de verre hoek van het Grand Parking-circuit belooft dan wel weer dramatische kwalificatiebeelden (en een paar rooie vlaggen). Max had een klote-vrijdag, kan ie Russell (!) in de verbeterde Merc voor blijven vanavond? Chips, auto's, BIERRR.

UPDATE: Ferrari's Miami Vicen zich naar P1 (Leclerc) en P2 (Sainz). Max moet het doen met P3.

Okee dit is lollig, Danny Ric

nabrandertje

Applaus voor de Zoon Van