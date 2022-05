Kijk. We weten het niet zeker, want we waren er niet bij en iedereen had een hoop gezopen, er werd overgegeven, die juffrouwen vielen de hele tijd in slaap en als u echt wilt weten hoe het precies zit moet u bij de keeper van Veendam zijn, maar volgens het AD "melden bronnen rondom het programma Vandaag Inside in Hilversum" dat er wordt nagedacht over een mogelijke doorstart van het programma dat afgelopen donderdag zijn laatste kaarsje uitblies. Het zou niet de eerste keer zijn dat Vandaag/Voetbal Inside/International wel/niet/wel/niet/wel/niet/toch maar wel gewoon weer doorgaat. De grote vraag is natuurlijk of Johan Derksen ook echt ín het programma zit, of dat wij deze metafoor alleen maar op een sokkel tussen de benen van Angela de Jong kunnen eindigen. En hoe moet het nou met die zaak van het Openbaar Ministerie? En wat gebeurt met alle herhalingen van Het Roer Om die nu opeens uit het uitzendschema verdwijnen? Spannend!