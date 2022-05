HP/DeTijd, Bina Ayar:

Links is rechts en rechts is links

Bij de traditionele politieke partijen regeert dwingende eensgezindheid. Zo staat links tegenwoordig pal achter de Navo en is rechts niet meer vies van een grote overheid. Wat zeggen de termen links en rechts eigenlijk nog? ‘Alle partijen zijn min of meer D66 geworden.’

Nog niet zo lang geleden stond links voor opstandigheid, voor aanschoppen tegen het ‘rechtse’ gezag. Niet koning, kerk of kapitaal moesten de dienst uitmaken, maar het volk. Inmiddels is ‘het volk’ bij links een vies woord.

De afkeer van ‘het volk’ is nu een belangrijke scheidslijn in de politiek, schrijft ook oud-PvdA-minister en columnist Ronald Plasterk in De Telegraaf. Voor dat verschijnsel gebruikte hij de eerder door Frankrijk-correspondent Kleis Jager gemunte term ‘prolofobie’; een actieve afkeer van ‘tokkies’, ‘wappies’ of ander volk waar links graag afstand van neemt. Sommige partijen sloten zo al bij voorbaat een lokale coalitie met ‘populistische partijen’ uit.

Links is tegenwoordig inderdaad wat ‘prolofobischer’ dan rechts, constateert historicus en politicoloog Coen de Jong. “De gewone man wordt geassocieerd met het vasthouden aan tradities of het eigene. Dat heet al snel ‘etnonationalisme’, dat een vieze bijsmaak heeft. Toch zijn de hedendaagse proletariërs niet per se beter af bij rechts. Eigenlijk neemt niemand het op voor hen. Het debat gaat nauwelijks over ‘echte’ onderwerpen als koopkracht, de verarming van de middenklasse of onder druk staande burgerrechten.

Linkse concepten als solidariteit zijn verweven met het volk, maar ‘het volk’ verruilt arbeiderspartijen vaker voor rechtse alternatieven.

Hoewel de uitsluitcultuur niet uitsluitend links is, valt het op dat de groep die wel ‘bij links mag’ klein is. “De achterban van linkse partijen zijn academisch opgeleide mensen uit voornamelijk de Randstad. De rest, pakweg twee derde van de bevolking, wordt sowieso niet gezien of gehoord in de politiek. Voorheen hadden grote middenpartijen als CDA en PvdA aanzienlijke ledentallen, ze hadden daardoor voeling met de samenleving.

Het neerkijken op mensen buiten de brahmanenkaste beperkt zich niet tot dedain voor praktisch geschoolden. Iedereen die het dominante wereldbeeld bevraagt kan als populist, wappie of extreemrechts worden bestempeld. Dat geldt opvallend vaak juist voor minderheden die hun hokje uit komen, zoals rechtse allochtonen of vrouwen.

Voor Engelen is de tegenstelling tussen links en rechts vooral een economische. “De termen gaan terug naar de Franse revolutie. De voorstanders van het oude feodale systeem stonden rechts in het parlement. Aan de linkerkant stonden de tegenstanders van de standenmaatschappij. Dat was een verschil tussen conservatief en progressief. In latere jaren stond rechts voor de factor kapitaal, terwijl links de factor arbeid vertegenwoordigde.”

De prozaïsche werkelijkheid is volgens Engelen een neoliberale orde. In zijn boek Ontwaak! – Kom uit uw neoliberale sluimer beschrijft hij hoe volgens hem in de neoliberale wereld schijnwelvaart, milieuverontreiniging en sterke ongelijkheid heersen. “Met neoliberalisme bedoel ik de ideologie waarin de markt wordt beschermd tegen de welvaartsstaat via de bureaucratie van de staat. Die opvatting van de markt heeft geleid tot enorme schaalvergroting. Zoals gigantische ziekenhuizen en megagrote bedrijven en overheidsinstellingen.” Tegen die grote machtsconcentraties en de ongelijke verdeling van inkomen en kennis ageren zou een klassiek-linkse taak zijn, maar linkse middenpartijen staan nu voor de status quo.”

“In veel opzichten lijkt het huidige links op het oude rechts,” vindt ondernemer en sociaal geograaf Hans van Tellingen, die zijn slapende lidmaatschap van de VVD inruilde voor een bestuursfunctie bij Belang van Nederland. “In de jaren zestig en zeventig streed links voor vrede en de verheffing van het volk. De linkse strijd voor emancipatie was een strijd voor gelijkwaardigheid en vrijheid. Rechts stond toen voor de status quo. Sinds de mars door de instituties hangt links tegen de macht aan. En dat niet alleen: elitair links heeft nu het alleenrecht op ‘de waarheid’. Elk tegengeluid, hoe rationeel ook, wordt in de kiem gesmoord.

Rond die tijd bezocht ik ook het communistische Oost-Europa. Daar zag ik dat het linkse gedachtegoed tot dictatuur kan leiden en het linkse economische beleid vaak armoede brengt.

"Zonder ondernemers is er in feite geen welvaart. Het MKB is de banenmotor van Nederland. Twee derde van de bevolking haalt zijn inkomen ervandaan.” Inmiddels lijkt het erop dat oude socialisten meer begrip hebben voor ondernemers dan middenpartijen of zelfs zijn vroegere VVD, zegt hij ook. “Veel elitair-linkse mensen halen hun neus op voor ondernemers. Die zijn alleen maar bezig met geld verdienen, denken ze, terwijl het hardwerkende burgers zijn die bijdragen aan de algehele welvaart. Maar ook een partij als de VVD behartigt niet meer de belangen van ondernemers. Tijdens coronatijd werd ondernemen praktisch onmogelijk gemaakt. Voor de klimaatmaatregelen geldt hetzelfde: die treffen voornamelijk ondernemers en het gewone volk.”

Ook andere rechts-liberale idealen zijn verkwanseld, zegt hij. “Onder het mom van ‘gezondheid’ en ‘veiligheid’ grijpt de overheid steeds dieper in het persoonlijke leven van burgers. Alles wordt gereguleerd, terwijl de samenleving gebaat is bij een beetje chaos en creativiteit. Hetzelfde geldt voor de liberale scheiding tussen privé en publiek, die bestaat ook niet meer.”

Frisse en vrije geluiden ziet hij eerder bij de flanken, zegt Van Tellingen, die het huidige midden radicaal noemt. “Er is niets gematigds aan het coronabeleid, de klimaatregelen of de opdoemende digitale surveillancestaat.”