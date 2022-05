Toevallig vorige week weer contact gehad met de gemeente Zaanstad met vragen over het wel of niet nodig hebben van een vergunning voor een 'verbouwing'. Krijg ik de telefoniste aan de telefoon die mij doodleuk meldt dat ze niemand hebben om vragen over vergunningen te beantwoorden. Is er dus gewoon niet. Klacht via Facebook gestuurd. Antwoord: het was zo druk met het beantwoorden van vragen over vergunningen dat ze de beantwoording maar hebben beëindigd. Je kunt nu alleen nog een vergunningscontrole doen via de website. Vervolgens de vergunningscontrole gedaan, maar - wegens gebrek aan gemeentelijke info - deels niet ingevuld. Krijg je dus antwoord van een 'vergunningverlener' dat ze de aanvraag niet kan verwerken omdat de aanvraag onvolledig is. Ja, schrijf ik terug, dat klopt want ik heb een vraag over de vergunning maar er is niemand om 'm te beantwoorden. Komt weer een reactie op die geen antwoord op mijn vraag is. Doodloof word je ervan. Kortom, even een vraag van mij over een vergunning beantwoorden gaat niet, maar ondertussen zijn er tal van ambtenaren 'aan het werk' met mijn onvolledige vergunningsaanvraag. Nu maar een officiële klacht ingediend bij de gemeente.