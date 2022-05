: Blijft lekker in Duitsland dan met je praatjes. We hebben het er hier al zo vaak over gehad dat inzicht en verdiepen in zijn denkwijze niet hetzelfde is als begrip hebben voor. Tot vervelens toe moesten we vroeger op school allemaal van die dikke boeken lezen van die dooie schrijverts en daar dan een boekbespreking over houden. Maar toch leerde je er iets van, namelijk inleven in de denkwijze van een ander.