Woke was vroeger altijd de mindere van de Christelijke partijen. Ze kregen nog een grote klap in 1978 toen het kabinet Den Uyl niet doorging omdat Van Agt met Wiegel verder ging. Maar daarna kruimelde de christelijke invloed vanwege uitsterven verder in en werd woke overheersend.

Woke is van de mensen die de christelijke kerk van zich afwierpen en hun eigen linkse kerk maakten met hun eigen leer. Waar het huwelijk alleen voor man en vrouw was, heeft woke het homo-huwelijk ingevoerd gekregen. Waar homofilie zondig was voor de kerk heeft woke die juist inclusief gemaakt en uitgebreid met lhbgtq. Waar de kerk predikte over de barmhartige Samaritaan die goed deed tegen één persoon, heeft woke de immigratie en huisvesting van mensen over de hele wereld ingevoerd gekregen. Waar de kerk omgang met heidenen verbood heeft woke diversiteit en inclusiviteit ingevoerd gekregen en propageert dat dagelijks in de mainstream media. Het woord neger en slaaf is verboden geworden, het is nu mensen van kleur en tot slaaf gemaakten. Narrators in documentaires zijn steeds meer divers en inclusief, vrouw, mensen van kleur, behalve Sir David Attenborough.

Woke heeft de heerschappij over de wereld van de blanke Kaukasische man overgenomen. Hij mag zich niet meer wit noemen maar blank. Of was het nou andersom? Ik weet het niet meer.

Dat is woke.