Dat was maar een van de baantjes er waren veel, veel meer betalingen. De laptop levert bewijs over tientallen miljoenen. Er zijn rekeningafschriften en onderhandelingen over betalingen. Door Chinezen, door Russen en Oekraïners. En en door Joe ten tijde van het vice-presidentschap. Er is al iets van zeven en een half miljoen aan betalingen aan Joe gekoppeld. Waar zeker vijf miljoen niet van is aangegeven. En dat is wat er nu boven tafel is. Hunter en Joe zijn broer hebben op grote schaal als katvangers gewerkt voor een pay for play regeling. Men heeft de Clintons aan het werk gezien met hun ‘foundation’ dus ze hebben hun eigen methode opgezet. Ze hebben veel uit te leggen als men een serieus onderzoek gaat instellen. Maar ja de spin is er al. Hunter verslaafd, op de bluf. Helaas voor hun is er nu hard bewijs. Ook heeft Hunter in een zaak die tegen hem is aangespannen door een stripper over alimentatie voor een kind wat hij niet wil erkennen een verklaring onder ede gemaakt over zijn financiën en die blijkt nu geheel vals te zijn. Het wachten is op een speciaal aanklager die fraude en witwassen aan belastingontduiking gaat toe voegen. Follow the money gaat de rest doen. Als de Democraten in het najaar beide huizen gaan verliezen heeft Biden serieuze problemen.