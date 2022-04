"Dick Ploeger was oud-keeper Veendam waar Derksen over sprak: 'Ik herinner me kaarsincident niet''.

Dus dit is al een aanwijzing dat eea in de werkelijkheid van 50 jaar geleden nooit heeft plaatsgevonden.

We blijven zitten met een verhaal dat Derksen uit eigen beweging heeft 'opgebiecht', maar waar geen enkel bewijs voor is geleverd. En dan wordt hij ontslagen, of hij ontslaat zichzelf, het OM gaat onderzoek doen - hoe dan? gaat het OM hem aan de leugendetector koppelen, of die Dick Ploeger? gaan ze die dronken, bewusteloze vrouw opsporen? leeft die nog? - en als, ALS, Derksen inderdaad schuldig wordt bevonden, wat dan? Ik ben geen jurist, ik weet niet wat de verjaringstermijnen zijn voor diverse misdrijven, maar kun je in 2022 nog gestraft worden voor het feit dat je een halve eeuw geleden een kaars in de poes hebt gestopt van een bewusteloze vrouw? Als, ALS Derksen dat werkelijk gedaan heeft, dan is dat niet bepaald een 'fijnbesnaarde' actie geweest, nee, maar is die dame er blijvend invalide door geworden? Heeft grote geestelijke schade haar verdere leven getekend? Waar is die vrouw überhaupt? Bestaat/bestond ze wel?

Dat zo veel mensen zich hier zo druk om maken, ik snap het gewoon niet.