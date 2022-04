Dan kun je de minister van corona wel naar bouwen doen, maar dat betekent niet dat de hele wereld dan ineens is gevrijwaard van de Wuhanhoest. In sommige landen gaat de ellende gewoon door. Daar laat de lokale Hugo de Jonge zich nog gewoon louche dealtjes aansmeren door de lokale juridisch wendbare melkmuil met een mondkapvergunning. Dat klinkt onaangenaam en dat is het ook. Misschien wel net zo onaangenaam als wakker worden en dat je aan de hoeveelheid kaarsen kunt zien dat Johan Derksen is langsgeweest. Nog een gewetensvraag tot besluit. Okee wat heeft u liever: dat mensen vrijuit complottheorieën met elkaar kunnen delen in Telegram, of dat de politie mensen zonder tussenkomst van de rechter dwingt om hun kanalen te sluiten?