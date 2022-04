Pauper koppel gaat ruziën over wat ze bij de supermarkt kunnen veroorloven. Dan vertrekt er eentje boos om de hele middag te voet verdwenen zijn voor boodschappen. Frituursnacks, frisdrank, en beltegoed. Komt hij laat binnen zonder boodschappen maar met een nieuwe hond en een gestolen fiets. "Maar we hebben al vier katten." "Ja, dat zijn jou katten, die wilde jij!" Kattenbak in de slaapkamer, niet verschoond, gewoon uit laten drogen en papier d'r over. Hond die door de gaten in het tapijt moet pissen want dit nieuwe baasje is bezig met een kunstproject en een psychose. Hond word al snel ziek. Maar elke dag zijn baasjes te druk met een joint en voedselbank handelswaar naar South Park te kijken. "Zo, die Amerikanen zijn wel dom. Zo is het echt daar, he?" Ooit krijgt het koppel ruzie over de kosten van de dierenarts. Want Diesel is toch wel een beetje aan het hinken. Tijdens het uitlaten willen ze de hond beide niet mee naar huis. "Was toch niet mijn hond." En na een goed ballonnetje+snuif fuif is het al weer vergeten. "Waar is jullie Diesel?" Vraagt de junk die wel eens langskomt, "Die is gejat buiten de supermarkt, want het was een goede vechters hond. Ja, je weet hoe mensen zijn tegenwoordig. Hup, ga je mee naar het pin automaat? Misschien hebben ze de uitkering al gestort."