We hebben het artikel niet gelezen want onze gratis artikelen waren op en we gaan echt niet betalen om vervolgens BOOS te worden op ideologisch verwarde waanzin van mensen die geen snikkel van een kaarsenhouder kunnen onderscheiden. Het boeit ons allemaal echt niet hoe je je voelt en hoe je je wil noemen en we erkennen zelfs dat gender de kenmerken van een spectrum vertoont (als in: je hebt verwijfde mannen en mannelijke wijven), maar om nog een heel klein beetje houvast in het leven te hebben klampen we ons wel vast aan de biologische wetmatigheid dat er maar twee genders bestaan. En dat een vent in een badpak dus niet automatisch een vrouw is. En ook weten we vrij zeker dat we /niet/ naar een "non-binaire samenleving" gaan, want de meerderheid van de mensheid is simpelweg niet zo obsessief met gender bezig als de marginale maar veel te poeslief tegemoet getreden paarsharige minderheid die iets te veel TikTok-testosteron heeft aangemaakt. Het leven is geen Slack-kanaal op TwitterHQ. En verder verwijzen we naar een clipje Dr. Phil waarin een man met een baard (deze) iedereen alle égards gunt, maar niet zijn/haar/xer eigen werkelijkheid.

Hele uitzending na de breek

The Full Dr. Phil