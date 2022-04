En daarrrrrrr is het jaarlijkse DE PIS STROOMT DE HAL IN-bericht over het Amsterdamse pretpark 'Jordaan' tijdens Koningsdag weer. Rivieren van Pis had al een eigen topic alsook een eigen film en het is iedere jaar hetzelfde gezeik. De gemeente Amsterdam deelt handenvol heldenspelden uit aan zichzelf als het gaat om genderneutrale toiletten en ook met één (1) blikje lauw bier staat de Stad van de Hoop Onzin weer met de dikke betuttelbek vooraan, maar wat toiletvoorzieningen regelen of een paar plaskruizen neerpleuren op de allerdrukste dag van het jaar in de op dat moment allerdrukste wijk van het land is weer te veel gevraagd. En GeenStijl kan het weten, want de GeenStijl Poes (zie foto) was er (ondanks de nadrukkelijke waarschuwing van B. Brussen om niet te gaan) gewoon weer bij in de Jordaan, voor de gebruikelijke toast to our country and all the true patriotic conservatives who fight for our culture and future. Na het wegwerken van dat ene blikje lauwe bier was de nood natuurlijk hoog, en toen begon een zeer ongemakkelijke twijfeltocht tussen a) tegen beter weten in iets vinden, b) straat of c) broek. Met een gemiddelde schuifelsnelheid van 1 meter per 10 seconden heb je alle tijd om lekker om je heen te kijken: openbare toiletten zijn nergens te bekennen (en dit werkt niet in die schijtdrukte), kroegen zijn onmogelijk binnen te geraken en de entreeprijzen voor toiletten van bewoners (en winkels) zijn onderhevig aan turboinflatie: pre-corona was dat nog € 0,50, nu hebben we ze gezien voor € 6. Geen grap: "TOILET BINNEN. € 6." Joh Truus, doe er gewoon nog een euro bij, 3x2, wel zo makkelijk. Dan is het kiezen tussen morgen een witbrood + een pot appelmoes als avondeten, of helemaal niks, en dus zeikt Pietje maar gewoon lekker in een plantenbak, met als gevolg dat bewoners klagen over rivieren van pis. Alleen maar omdat de gemeente Amsterdam, voor het tiende jaar in successie, te achterlijk is geweest gewoon een paar pisbakken neer te gooien en dat een beetje duidelijk te bewegwijzeren: TOILETTEN, DIE KANT OP. Moeilijk hè? Bedankt gemeente Amsterdam, voor helemaal niks.