Dat is allemaal natuurlijk al sinds 1815 het geval. Al zijn we er wel op vooruit gegaan, want de rol van Willem I was allerminst ceremonieel.

De fout zit hem in het koningschap zelf. In een democratische rechtsstaat hoort het hoogste ambt niet het privébezit van één familie te zijn, zo simpel is het. Wat we niet moeten doen is het koningschap willen afschaffen als de regerende telg toevallig een weggooier is en hoera roepen voor het koningschap als er toevallig een toffe peer op de troon zit. Het probleem is principiëler dan dat.