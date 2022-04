Omhoog die volume knop.

Dio was ook degene die de Roger Glover-hit Love Is All inzong. Naast zijn krachtige performance en stem, staat hij bekend als heruitvinder van het bekende metal-handsymbool dat niet weg te denken is in de metalcultuur, maar ook tot ver daarbuiten gekend is.

In 2006 had hij een rolletje als zichzelf in Tenacious D: The Pick of Destiny.

Op 25 november 2009 maakte zijn echtgenote en manager bekend dat bij Dio de diagnose maagkanker gesteld was. De ziekte zou in een beginstadium verkeren en nog goed te behandelen zijn. Na geruchten dat hij al op 15 mei was overleden,[1][2] overleed Dio op 16 mei 2010 aan maagkanker.[3]