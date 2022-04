Het is wat met die faunabeesten in Nederland. Gisteren al dat gezeik met die teken. En nu moeten we het toch weer hebben over de alleszins weinig aaibare jeukrups, lijdend voorwerp in wellicht de beste fotosoep aller tijden (hiero). Hij is TERUG. Of, zoals de Duitsers zouden zeggen: zurück. Het kan vriezen het kan dooien met dat schijtbeest. "Je kunt er erg veel last van hebben. Maar er zijn ook mensen die totaal geen last hebben", aldus hoogheemraad Peter Ouwendijk. Willekeur, daar hebben een gruwelijke hekel aan, en daar zijn we dus mooi klaar mee. De bastaardsatijnrups nestelt zich vooral in duindoornstruiken langs de kust. Zult u net zien: ligt u een dagje op het strand, de hele dag lekker in de schaduw van uw vriendin Samantha. En ineens: jeuk! Terwijl de laatste keer dat u in Chersonissos was toch alweer drie jaar terug. Bastaardsatijnrups natuurlijk. VERDOMME WEER DE BASTAARDSATIJNRUPS! Tsja. Had u de waarschuwingsborden maar moeten lezen! Hoe is het eigenlijk met uw jeukrups?

