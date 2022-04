Tussen het vangen van palingen door was het afgelopen weekend weer eens vrij ongezellig in verdrietfabriek Schiphol, met veel ellende door stakingen van KLM-knakkers. Heb je net twee jaar moeten sappelen in coronatijd, komen de passagiertjes weer terug, neem je ze allemaal in kont. Applaus! Iedereen zeikerig: 'Kom maar niet meer naar het vliegveld' is vrij vervelend als je een vluchtje hebt staan. ENFIN, 'verschillende reisorganisaties' voorzien dat het in de zomer weleens helemaal uit de klauwen kan gieren als u met Samantha kikkervisjes gaat vangen aan de Loire en dacht: goh laat ik eens met het vliegtuig gaan. 150 stakers ontwrichten een heel vliegveld, vakbonden zijn nerveus en iedereen is boos op het management. "De personeelstekorten op Schiphol bij het inchecken en inladen van de bagage moeten snel worden opgelost om een zomervakantiedrama te voorkomen." Wat dan wél weer gunstig is voor het milieu. Maar ja. Wie moet z'n koffers pakken?

Zomervakantie Waar gaat de reis heen? Vliegen (Europa)

Vliegen (ver weg)

Met de sleurhut naar Frankrijk

Zo'n meer in Noord-Italië

Spanje of Portugal, een pot nat

Lekker wandelen

Hele dag op het strand, pot bier erbij

Toch weer gewoon Duitsland

Oekraïne

Ik blijf thuis



Poll is Verlopen.