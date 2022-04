En nog even over Sigrid Kaag

Zoals voorspeld heeft D66-leidster Sigrid Kaag de Metoo-affaire rondom Frans van Drimmelen overleefd, de plausibele ontkenning deed z'n werk. Het leverde voor D66 donderdag wel een magnifieke puinhoop van een persconferentie op die onvermijdelijk deed terugdenken aan de beste/slechtste tijden van de LPF. Dat het imago van Kaag definitief gebutst is, ligt in de rede. Voor iemand die naar eigen zeggen haar hand er niet voor omdraait om te onderhandelen over chemische wapens met de Syrische dictator/massamoordenaar Bashar al Assad, oogde Kaag toch ietwat wiebelig voor het zaaltje gevuld met eenvoudige journalisten. Langzaam maar zeker namen de tics haar gezicht over. Het is natuurlijk ook even wennen als je jaren hebt kunnen rekenen op een gunstige pers (en NPO documentaires) en het lam opeens leeuw wordt.

De zon schijnt alleen voor Sigrid

Enige oprechte moment was de gulle lach van Kaag toen een journalist haar de vraag stelde of ze 'een zwak' koesterde voor Van Drimmelen die haar bij D66 geïntroduceerd had. De plotsklaps in het licht blikkerende ivoren wachters lieten er geen misverstand over bestaan: Kaag is niet onder de indruk van corporale onooglijke mannetjes als Van Drimmelen, hoe hoog ze dan ook in de boom mogen zitten. Dat was een charmant barstje in een verder ondoordringbaar pantser van een ijskonijn dat overduidelijk moeite heeft met empathie. Iets waar partijvoorzitter Victor Everhardt ook achterkwam, binnenkort zal hij onvermijdelijk zijn biezen moeten pakken. De zon schijnt alleen voor Sigrid.

Maar deze Bassiehof gaat over Geert Wilders. Afgelopen maand deelde de PVV-leider op zijn Twitter verschillende bedreigingen uit islamhoek. Het is een grote frustratie van Wilders dat er met een groot deel van de bedreigingen aan zijn adres - met name die uit het buitenland - weinig wordt gedaan. Hij kondigde eerder deze maand dan ook artikel 12 procedures aan om het Openbaar Ministerie (OM) proberen te dwingen alsnog actie te ondernemen.

'Ik kan mij de geur van vrijheid niet meer herinneren'

Schrijver dezes proefde de toenemende frustratie bij de politicus over dat haperende OM en vroeg Wilders daarom te reflecteren in een opiniestuk. Dat leverde een openhartig - "Meestal probeer ik er gewoon het beste van te maken, net als iedereen met zijn leven doet" - en een indringend - "Ik kan mij de geur van vrijheid niet meer herinneren" - epistel op. Met name deze zin blijft hangen: "Ik realiseer me altijd, iedere dag, ochtend, middag en avond dat mijn leven, ondanks de beveiliging, op een dag ineens voorbij kan zijn." En dat al 18 jaar lang, recent nog een nieuwe fatwa uit Pakistan.

Kamervragen zijn niet zaligmakend - vaak onnodig of louter bedoeld om een indiener zichzelf in de kijker te spelen - maar in dit geval wel terecht. Er zou toch wel iemand in de Nationale Vergaderzaal zich de hartekreet van Wilders aantrekken?

Ik werd niet teleurgesteld: die Kamervragen kwamen er vrijdag - gericht aan minister-president Mark Rutte - met als onderwerp: "De zeer recent in Pakistan uitgesproken fatwa en dreigementen tegen een Nederlandse parlementariër."

Mooi! Totdat ik de indiener zag: het was Geert Wilders zelf.

Geert Wilders zoekt geen sympathie, laat staan medelijden. Dat schrijft hij zelf. Maar enige blijk van solidariteit van de rest van de Tweede Kamer met de permanent bedreigde PVV-leider bleef uit, de Kamer zweeg. Hij moest het zelf doen.

Enige empathie zou zijn collega's sieren

Terwijl Wilders gelijk heeft. Dat het OM tot nu toe weinig tot niets doet met het merendeel van de eerdere doodsbedreigingen uit Pakistan is niet alleen onacceptabel en slecht voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor het rechtsgevoel en het toch al zo broze vertrouwen in de Nederlandse rechtsstaat.

Waarom is de ambassadeur van Pakistan nog niet door minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) ontboden? Waarom heeft Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp (D66) nog geen woedende brief aan haar collega in Islamabad gestuurd?

Het is de vraag of Wilders ooit weer de geur van vrijheid kan ruiken. Enige empathie zou zijn collega's sieren.