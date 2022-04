De hele affaire rond het seksueel grensoverschrijdende gedrag van D66-prominent Frans van Drimmelen en de doofpot waar partijleider Sigrid Kaag het rapport daarover in stopte is natuurlijk reuze verdrietig voor alle betrokkenen. Maar er valt voor objectieve buitenstaanders zoals wij van GeenStijl ook een hoop te lachen. Want wij hebben dan misschien wel best een grote hekel aan mevrouw Kaag, dat betekent niet dat we niet objectief naar de hele zaak kunnen kijken. Neem bijvoorbeeld deze ingezonden brief van ex-fractievoorzitter Gerrit Jan Wolffensperger (107) in de Volkskrant. Die is zo goed, dat wij de top zes leukste zinnen voor u op een rijtje zetten.

6. "Het begon al met de Volkskrant: vijf pagina’s plus een column, en vervolgens buitelden kranten, journaals en talkshows over elkaar heen met een media-aandacht en verontwaardiging die de oorlog in Oekraïne soms leek te overschaduwen."

Oh jee. Een krant die aandacht geeft aan een eigen primeur, dat moeten we niet willen. Een onvolledige primeur bovendien, omdat de partij waar de wederhoor gehaald moest worden eerst TIEN DAGEN LANG wachtte met het antwoord geven op feitelijke vragen over de kwestie. Wij zouden dit soort klachten eerder neerleggen bij de communicatie-afdeling van D66 dan bij 'de media'. En natuurlijk het argumentum ad Oekrainum gebruiken, alsof D66 niet in een kabinet zit dat zo lang wachtte met het afdwingen van sancties dat ze nota bene Stef Blok uit zijn Bed & Breakfast moesten te trekken om de boel in gang te zetten.

6. "Wat begon als berichtgeving over de aanpak van ernstig grensoverschrijdend gedrag ontwikkelde zich tot een actie beschadiging D66."

Als Gerrit Jan Wolffensperger geen nette grachtengordel-D66'er maar een boer was, zouden dit soort zinnen als 'gevaarlijk voor de maatschappij' worden betiteld. De actie beschadiging D66 werd vooral uitgevoerd door D66, dat, zoals gezegd, toen dagen wachtte met het antwoord geven op vragen en toen opeens een rapport dat al een jaar in een la lag op 'een andere manier gewogen' had.

4." Hoe is de gretigheid waarmee dat gebeurde te verklaren? Ik kan geen andere oorzaak bedenken dan deze: het ging te goed met D66."

Okee dit zijn eigenlijk twee zinnen maar dit is toch geweldig? 'Iedereen vindt ons stom omdat wij zo leuk zijn!'

3. "Er schijnen in het BING-rapport nog negentien gevallen van minder ernstig grensoverschrijdend gedrag te worden vermeld (seksistische opmerking, arm om de schouder)."

Het gebruik van het woord 'schijnen' is op zich al een plek in de top-3 waard. Impliciet geeft Wolffensperger hiermee aan dat hij het rapport over de misstanden in zijn partij helemaal niet gelezen heeft. Bovendien doet hij deze negentien gevallen meteen af als niveautje 'seksistische opmerking, arm om de schouder', terwijl de BING-onderzoekers nota bene de schrijfster van het anonieme blog waar de affaire mee begon nooit gesproken hebben. Heldere boodschap voor alle vrouwen (of mannen) die bij D66 last hebben gehad van seksuele intimidatie: seksistische opmerking, arm om de schouder = niet zeiken!

2. "Voordat we die (de 19 gevallen uit nummer 3, GS) allemaal naar boven gaan halen en gaan bestraffen raad ik aan om eerst eens rond te vragen bij andere politieke partijen."

Een enhulliedan waarin zonder namen te noemen wordt gesuggereerd dat er bij alle andere politieke partijen net zulke misstanden plaatsvinden als bij D66. Deze is vooral heel erg leuk in combinatie met de absolute kampioen:

1. "Ten eerste: ik ben lid van D66, al meer dan vijftig jaar, maar dat belet me niet om de gebeurtenissen in en rond die partij objectief te bekijken."

Dit is 'm hè. Dit is de zin. Dit is D66 in een notendop: wij zijn objectief, omdat wij objectief zijn. Ondertussen is de logica van hetzelfde niveau als 'we gaan de vertrouwelijke bijlage opnieuw wegen' of 'Frans van Drimmelen is integer omdat wij Frans van Drimmelen heel erg goed kennen' of 'ik heb gehandeld, door de zaak door het partijbestuur af te laten handelen' of 'dat heb ik even niet voor de bril'. Je vraagt je zo langzamerhand af...