Dat hele mest injecteren is een enorm issue, waarvan weinig vaststaat, behalve dat het boeren op kosten jaagt en het bodemleven vergiftigt (biologische boeren doen het niet). Zie hier Het Hollandse mestmysterie: www.foodlog.nl/artikel/het-hollandse-.... Het artikel steekt goed in elkaar en de 113 reacties (!) eronder getuigen ook van professionele betrokkenheid.

Enkele citaten:

- Begin dit jaar [2013] ontstond opschudding over de metingen van de ammoniakuitstoot in Nederland. Een studente zou hebben aangetoond dat de Wageningse Universiteit jarenlang met foute modellen het mestbeleid op het verkeerde been heeft gezet. De WUR ontkent vooralsnog.

- De Boerderij van afgelopen weekend bericht over het emissie-onderzoek van Ciska Nienhuis. Onder begeleiding van universitair hoofddocent Egbert Lantinga ontdekte zij dat het uitrijden van mest - een bron van ammoniak - minder ongunstige effecten heeft dan de injectie daarvan in de bodem zoals het beleid vereist. Daarmee ligt haar onderzoek in lijn met de kritiek die de Zwitserse onderzoeker Jorg Sintermann in 2011 formuleerde op de Nederlandse modellen. Die zouden zelfs in natuurgebieden grote ammoniakemissies laten zien, terwijl daarvan geen sprake kan zijn omdat daarin geen intensieve dierhouderij plaatsvindt. (iemand al een beeld waar het injecteren vandaan komt....)

- De redactie bekeek de tabellen die de Boerderij bij de artikelen afdrukte. Uit één van de tabellen blijkt dat mesttoediening tot beduidend meer ammoniakemissie leidt dan stallen en dieren. Dat is onverklaarbaar en zelfs logisch onmogelijk, als landbouwhuisdieren dieren gezien worden als de bron. Daarnaast blijkt dat de halvering van de ammoniakemissie tussen 1990 en 1998 niet heeft gezorgd voor een daling van de ammoniakconcentratie in de lucht. Ook dat is logischerwijs een onmogelijkheid, tenzij niet de mest maar iets anders in Nederland voor ammoniakuitstoot zorgt.