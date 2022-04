Gevalletje WHAT THE TOK man. Een of andere struikenstrijder heeft Marioepol gemaakt van een kippenhok. Naar goed politioneel gebruik vond deze achterlijke actie maanden geleden plaats, zodat het graven in de herinnering extra lastig is voor de mensen. Maar kent u toevallig iemand die een schijthekel heeft aan kippen, of iemand in de buurt van Kootwijkerbroek die zat te zaniken over een kukelende haan, of wat dan ook: bel de politie. Het slaat écht helemaal nergens op. Eén kip heeft deze bizarre aanslag niet overleefd - K.I.P. Die dader verdient een Cobra in z'n eigen dikke reet.