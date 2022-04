FOTO: NIET DE IS'ERS UIT HET VERHAAL

Er moest natuurlijk eerst over vergaderd worden. Daarna kwam er een stuurgroep, die een commissie instelde. Vervolgens schreef die commissie een memo, waar in de stuurgroep op werd gereflecteerd, die resulteerde in een taakomschrijving voor een werkgroep. Daarna kwam de werkgroep met een rapport, dat werd gezwaluwd met de werkgroep waarna de commissie de conclusies in het rapport woog op politieke sensitiviteit. Het rapport werd door een taskforce verwerkt in een nota die de ambtelijke lijn inging en een fiat kreeg van directoraten alsmede plaatsvervangende directoraten en na een kleine wijziging werd doorgestuurd aan de communicatie-afdeling. Maar ze zijn er nu echt uit hoor, bij de NCTV: Sommige vrijgelaten IS'ers kunnen een verhoogde dreiging voor de nationale veiligheid vormen.