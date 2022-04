Pinksteren valt extra vroeg dit jaar. Tenminste, op de politieke kalender, waar de heilige geest van Sigrid Kaag en het D66-bestuur vandaag al over de burgertjes in den lande gaat neerdalen. Burgertjes die nog best wel wat vragen (een stuk of 35) hebben over hoe Sigrid Kaag (Sigrid Kaag, eS Ie Gee eR Ie Dee Kaa Aa Aa Gee, dus niet 'de partijtop', of 'het bestuur', of 'Pietje Puk' of welk loket ze daar ook bedacht hebben om de verantwoordelijkheid op af te schuiven) is omgegaan met de vertrouwelijke bijlage bij het rapport over de sekscultuur bij D66. Nadat Frans van Drimmelen gisteren uit de partij werd gezelfroyeerd, is de boel nu toch nog in een soort stroomversnelling gekomen en kunnen Kaag en het bestuur opeens een dag eerder reageren op een rapport dat al meer dan een jaar oud is. Om 13u45 geeft partijvoorzitter Victor Everhardt een 'toelichting' en aansluitend Sigrid Kaag een 'verklaring'. We tellen af...

UPDATE: KAAG WIST AL JAAR VAN GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

"In de sms-berichten van 20 april 2021 en 5 mei 2021 attendeert de vrouw Kaag op de conclusies van bureau Bing, dat begin 2021 onderzoek heeft gedaan naar beschuldigingen van stalking en intimidatie door Van Drimmelen jegens een vrouwelijke D66-medewerker."



