"Eerst stegen de gasprijzen en ik zei niets, want ik drink geen aardgas. Toen stegen de benzineprijzen en ik zei niets, want ik drink geen benzine. Toen stegen de zonnebloemolieprijzen en ik zei niets, want ik drink geen zonnebloemolie. Nu stijgen de bierprijzen en is het tijd om heel boos te doen, want anders is er niets meer over om te drinken." Heineken kondigde vandaag vol trots glorieuze kwartaalcijfers aan waarbij alles, inclusief de opbrengst per hectoliter, een dikke plus noteert, maar toch waarschuwt de pintjesproducent voor stijgende prijzen. Niet vanwege horecaboeren die de gemiste omzet van de afgelopen twee jaar compenseren (dat doen ze al), maar vanwege de gestegen graanprijzen. "We will take additional actions including pricing to manage these challenges." Dus hop, omhoog met die prijzen voor groene flesjes vol goudgele rakkers. Kunt u wel trots verklaren dat u nooit Heineken in uw keel giet, omdat het te vergelijken is met de H2O die we aantreffen in gegraven watergangen naast weilanden, maar als één van de marktleiders de prijzen omhoog gooit, zal de rest ongetwijfeld volgen. Die graanprijsstijging is uiteraard het gevolg van de oorlog in Oekraïne (liveblog), wat weer de schuld is van Vladimir Poetin. Dus als u klachten heeft over de kosten van uw volgende rondje kunt u zich aansluiten bij de consumentenbelangenbehartigers in Marioepol, Kharkiv en Donetsk. Slava Pilska!