De PvdA kan 'samenwerken' (samenspannen?) met GroenLinks wat het wil, het blijft uiteindelijk niets meer dan een wanhopige poging de onvermijdelijke teloorgang van 'links' sociaal-cultureel (wan)beleid op z'n best een beetje af te remmen.

De 'arbeider' stemt allang niet meer op 'links'.

Terwijl het 'linkse' (pluche-klevende) kader in dure (en jaarlijks steeds meer in waarde stijgende = prachtige oudedagsvoorziening, tezamen met het goudgerand pensioen dat.door.diezelfde.arbeider.wordt.betaald) koopwoningen woont, in 'blanke; geprivilegieerde wijken, ziet diezelfde arbeider ZIJN karige rechten op huur (niet koop dus, want een hypotheek krijgen is vrijwel onmogelijk) van een betaalbare sociale huurwoning, wonen in een veilige omgeving, recht op zorg zonder ellenlange wachtlijsten en verlies aan andere rechten die hier tot in den treure dagelijks worden aangestipt door menig reaguurder, VERKWANSELD worden door voorgenoemde 'linkse' bestuurlijke 'elite'. Een 'elite' die zaken als sociale huurwoningen zonder blikken of blozen aan kansarme- en kansloze immigranten weggeeft (sociale huurwoningen waar zijzelf uiteraard nooit aanspraak op zouden kunnen maken, want.zij.verdienen.teveel.aan belastinggeld middels hun door ú gefinancierde 'hoge' kaderbanen bij de overheid!).

In die zin is de opmerking dat 'in de afgelopen bijna tachtig jaar die nieuwe beweging een beslissende bijdrage geleverd heeft aan het bouwen van Nederland als welvaarts- en verzorgingsstaat' bijzonder - tsja - interessant?

Ach Fransje,

Wij begrijpen heel goed waarom jij uitspraken doet als: "idealen zijn als lantaarnpalen: zij verlichten de weg die wij moeten gaan. Maar wie zich dronken van nostalgie aan zo’n paal vastklampt, komt geen stap verder". Want volgens jouw eigen partijgenoot houd jij niet van 'probleem-oplossers':

nos.nl/artikel/2150253-timmermans-dee...

Beter kun je dus - in jouw optiek uiteraard - een half jaar uit je neus vr... n om je zin door te drukken. Laat die lantarenpaal-aanklampers de problemen maar oplossen, terwijl u uw zakken loopt te spekken, nietwaar meneer Timmermans?

Dat u het heeft over "uitdagingen" die moeten worden aangepakt is het enige waarmee wij het met u eens zijn.

Alleen, de meeste van die door u genoemde uitdagingen - te weten: oorlog, toenemende ongelijkheid en afnemende bestaanszekerheid - zijn nou net juist zaken waaraan u(w partij) direct en/of indirect (te weinig hebben willen investeren in defensie, massa-immigratie van kansarme- en kansloze immigranten, geen staatsfonds á la Noorwegen instellen voor aardgasbaten, geld over de balk smijten richting Derde Wereld paupers i.p.v. te investeren in de Nederlandse bevolking et cetera) aan heeft bijgedragen.

Dag Frans,

Flikker dus maar lekker op met dat megalomane wensdenk-idee van die grote GroenLinkse/PvdA eenheidsworst. Op naar de nul zetels voor jou, al jouw partijgenoten en je hele 'nieuwe' kut-partij.