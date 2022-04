Geen reactie nog van Red shirt maar ik ga er wel iets aan toevoegen want het zit me hoog.

"Een algoritme is gewoon een wiskundige berekening. 2+2=4 is een algoritme."

2+2=4 is een simpele rekensom met een heldere, onbetwistbare uitkomst. Het is geen algoritme, het is zelfs geen wiskunde.

Een algoritme is heel iets anders. Het gaat daarbij om vragen, context en interpretaties met een verzameling mogelijke uitkomsten die gedirigeerd worden richting een meest waarschijnlijke uitkomst.

Een krachtig algoritme is gekoppeld aan een terughoudend concluderend systeem en gebaseerd op een database met zeer veel en zeer goed geteste records, het is dus zeker geen eenduidige getal van een simpele rekensom.

Een voorbeeld van hoe een algoritme kan werken:

Je hebt je roots in Roosendaal.

Dan ben je Noord-Brabander.

Ben je volwassen en heb je een Brabants accent en geen hekel aan Noord-Brabant.

Dan ben je waarschijnlijk werkzaam in de agrarische sector.

Heb je een hond en ben je geen katten-coñjo.

Dan ben je mogelijk varkensboer.

Woon je in de Randstad.

Je bent misschien varkensboer.

Verhuis je zeer binnenkort naar een knoflookland.

Je bent waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk geen varkensboer.

En zo zou je nog honderden vragen moeten stellen (en antwoorden moeten verzamelen) voordat je in de buurt mag komen van een aanname die rechtstatelijke consequenties zou kunnen hebben.

De Belastingdienst was echter veel voortvarender en ging bij wijze van spreken over één nacht ijs.