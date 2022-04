De Nachthap.

Na meerdere schaamtevolle gangen naar de glasbak, vanmiddag genoten van een lekkere dinch op het deck:

twitter.com/beschaafdrechts/status/15...

De varkenssaucijs van de BBQ is van Streeckgenoten (AH), niks aparts helaas. Ma kreeg de andere mee toen ze haar bakje zuurkoolstamp ophaalde, want past er goed bij.

De saus is Schaschlik van Calvé, de enige van Calvé die ik echt lekker vind. Deze week bij AH 0,65 euro per fles, want 2e gratis. En 2 jaar houdbaar, dus ik heb er weer 2 in bestelling staan voor donderdag.

Ma bracht nog een kruidenplantje mee, waardoor dit hier nu de bezetting is aan verse kruiden voor de zomer:

Peterselie plat

Peterselie krul

Bieslook

Knoflookbieslook

Basilicum

Kervel

Lavas

Rucola jong

Rucola overjarig met eetbare bloemen

Salie

Tijm

Rozemarijn

Laurier

Verder altijd verse natte knoflook met steel in de koelkast, en hopelijk geeft de olijfboom dit jaar eens 2 potjes!

Ik mis de citroenboom heel erg, die had ik opgekweekt uit 1 takje met 6 blaadjes van Blokker. In de zomer buiten en in de winter binnen. Op een gegeven moment hingen er 25 knoeperds aan! Daar heb ik toen met mijn Italiaanse vriend Biagio Limoncello van gemaakt, de lekkerste die ik ooit heb gehad! Biagio is ook degene die destijds geholpen heeft met de Parmaham maken. Ik wil alles een keer gedaan hebben!

Wellicht moet ik me ook eens wagen aan Sopressa, want de Amarone-producent in de Veneto, die ook de Sopressa maakt, komt op z’n vroegst in de herfst pas weer leveren in NL. En om met DHL 30 euro extra te betalen zie ik niet zitten.