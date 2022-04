Twee jaar lang injecteerden de miljarden euro's kostende hulpregelingen van de overheid het bedrijfsleven met een immuniteit tegen falen, maar de coronacrisis is nu echt voorbij en daarmee verdwijnt ook het kapitaalinfuus uit de vrijwel lege staatskas. Dat is direct te zien aan het aantal faillissementen, want dat kruipt weer terug naar het oude niveau. Ondanks dat afgelopen maand slechts 160 ondernemingen door het putje gingen, balanceren volgens het KvK 200.000 tot 220.000 bedrijven op het randje van faillissement. Daar zitten natuurlijk dramatische verhalen tussen van hardwerkende ondernemers die hun bloeiende bedrijf zagen wegrotten onder de benauwende coronarestricties, en dat zijn de verhalen waar de media gretig op springen, maar in de cijfers zitten ook de zoveelste webshop met zelfgemaakte meuk waar niemand op zat te wachten, de zoveelste opportunistische mondkapjeshandelaar en de zoveelste lifestylecoach zonder levens om te coachen. Faillissementen zijn het noodzakelijke kwaad dat we nodig hebben om het economische ecosysteem gezond te houden. De afgelopen twee jaar kwamen er volgens het CBS ruim 230.000 bedrijven bij en ondertussen lag het aantal ondernemingen dat over de kop ging op een historisch dieptepunt: een correctie is onvermijdelijk. Dus raak vooral niet in paniek als u de komende tijd maandelijks leest over het stijgende aantal faillisementen, want dat is dus niet erg. Het is niet meer dan een noodzakelijke stap naar het oude normaal: Nature is healing!