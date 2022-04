Dat nieuwe Haagse elan infecteert inmiddels ook de verdere uithoeken van dit land. Rutte & co verspreiden al jaren het idee dat integriteit een flexibel begrip is en die boodschap is vooral goed aangekomen bij het Friese vvd-Statenlid Durk Pool. Hij publiceerde berichten via een nepaccount van een andere partij op Twitter: oftewel het verspreiden van nepnieuws (een terroristische doodzonde als we de EU mogen geloven). Beetje trollen onder @fnpfoarfryslan (mirror) over wolven alsof je een verveelde puber op een naar AXE meurende zolderkamer bent, maar dan als serieuze VVD vertegenwoordiger in de Provinciale Staten. De 54-jarige wolf in schaapskleren viel natuurlijk keihard door de mand nadat de FNP (de echte deze keer) het account liet onderzoeken. Dan kan je wel zeggen dat het een grapje was en "dit hie net moatten", maar ten eerste verstaat niemand dat en ten tweede is Friesland geen Den Haag en kom je daar dus niet met alles weg. Dus voordat hij echt verantwoordelijkheid af moet leggen kiest Pool eieren voor zijn wachtgeld en verlaat hij de politiek. Opstappen na integriteitsblunders, dat zouden meer mensen vandaag moeten doen. Zijn we toch benieuwd hoe lang het gaat duren voordat Durk in het social media-team van de vvd zit of nog erger: in de Kamer.