Ja hoor es: we weten het nu wel een beetje. Die take van jullie is laf, lauw en al net zo bloedeloos als die lijken in de straten van de banlieues van Kiev (yep, wij schrijven 'Kiev', we zijn de Volkskrant niet). Ja, wij vinden het ook vreselijk, hartverscheurend, gruwelijk, mensonterend, oorlogsmisdadig, barbaars, weerzinwekkend, waanzinnig en gooi er nog maar eens wat middelmatige superlatieven in die straks wel weer zullen worden samengevat in een mooi polsbandje en een nieuw vlaggetje in je twitterprofiel. Maar steeds weer lijken nadoen bij wijze van verschillig verbindende betrokkenheid helpt niet hè? De Russen gaan niet opeens roepen: 'Okee, jullie hebben gelijk, we hebben inderdaad oorlogsmisdaden begaan'. Al die door Russen in koelen bloede geëxecuteerde onschuldige burgers (voor FvD-leden: al die door Azov-bataljons omgelegde acteurs uit westerse WEF-propaganda) worden niet ineens springlevend alleen maar omdat van fatsoen walmende blanke kleinburgers in pathetisch straattheater laten zien dat ze echt superduperdeugen omdat ze het echt superdupererg vinden, al die oorlog en moord en de dood, en alles, zo erg, kan echt niet, ongepast, hashtagprayforkiev hashtagD66! En nee, dag in dag uit op social media Jellebrandtcorstiussen dat je desnoods bereid bent in een Derde Wereldoorlog te stappen omdat het vooruitzicht als een échte Jezus een nucleaire martelhorrordood te mogen sterven zo lekker geil is voor je moralistische narcistenleventje gaan de VS en NAVO niet overhalen in te grijpen. Hopen we. (En Rob de Wijk hoopt met ons. Rob de Wijk wél! Hup Rob de Wijk, HUP!) Want dan liggen er straks niet een paar duizend Oekraïense genocideslachtoffers in straten en massagraven, maar honderden miljoenen EU-burgers als hoopjes as in vernietigde steden waarvan alleen nog maar een zwarte krater met een bodem van glas overgebleven is. Kortom, succes met lijken naspelen verder en jezelf aan de juiste kant van de geschiedenis vinden staan liggen. We horen het wel als jullie een keer échte oplossingen hebben, iets met inhoud bijvoorbeeld, en het een keer niét om jullie zelf en jullie zo intens naar bevestiging van anderen snakkende onzekere posthedonistische spiritueel lege horizonloze egootje gaat.