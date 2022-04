Een vriend van mij werkt in de scheepsbouw/-onderhoud; een bedrag van 200 miljoen hebben ze inmiddels volledig als verlies moeten nemen, en ze hadden al wat klappen te verduren vanwege de Covid periode. Het doet daar echt pijn.

Wat opvalt is dat er al decennia (met een vooringenomen bedoeling) tegen Rusland en Poetin wordt aangetrapt, maar we willen wel aan ze verdienen en graag hun gas hebben. En als er dan oorlog is; een strijd die al 6 tot 7 jaar te voorspellen viel, dan zijn we opeens verontwaardigd. Dit zal de laatste oorlog in die regio niet zijn. Wacht maar tot Georgië en Moldavië op de EU rol komen. Na het vallen van de muur in 1991 werd het Warschau Pact, de tegenhanger van de NAVO, ontbonden. De ex. W.P landen waren een mooie buffer tussen het westen en Rusland, een land dat je op afstand moet houden. Maar nee we moeten naar het oosten, we zoeken het op. Waarom? Nou omdat wij vinden dat dat moet. Het kan niet anders, dit is kennelijk het beste, want wij weten altijd wat het beste is voor een ander, hebzucht en bemoeizucht in optima forma.

Ik denk met weemoed terug aan het ijzeren gordijn, dat had van mij mogen blijven, toen waren de partijen gescheiden, toen was er vrede, gewapende vrede weliswaar, maar nu is er wapengekletter.