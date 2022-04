Denk dus twee keer na voordat je grapt over de ambtenaar. Het staat er echt. Bij RTL Nieuws, dus is het waar. We hebben een nieuwe kliek slachtoffers: DE AMBTENAAR. Die arme eeuwig gepeste rijksdienaren die zelfs een eigen wiki hebben, waar Fleischbauw (vzmh) al in 2006 over schreef, over die ambtenaren dus niet over de wiki tot en met Zentgraaff (rip) in 2018 over raamambtenaren die geen raam hadden. Nou mensen, hier komen wat grappen over ambtenaren, gaarne aanvullen in de comments. Trek je niks aan van gekwetste ambtenaren - die lezen dit topic maandag om 10:00 uur pas.

Kom een ambtenaar vol zweet in huis, vraagt zijn vrouw. Wat is er? Ach de computers waren kapot, we moesten zelf denken.

Waarom loopt er in rijksgebouwen een witte streep door het midden van de gang? Dat is om te voorkomen dat de ambtenaren die te laat binnenkomen botsen met de ambtenaren die te vroeg weggaan. De streep is inmiddels weer weggehaald; reden: het bleken dezelfden te zijn.

Een man komt binnen in het bureau van een ambtenaar en bemerkt dat daar een insectenprobleem heerst. "Wat zitten hier veel vliegen" zegt de man. "Ik weet het" zegt de ambtenaar "17..." (via)

Er zitten 3 jongens op een schoolplein. Zegt de eerste: "Ik heb de snelste vader van de wereld." "Hoezo?" vragen de andere twee. "Nou mijn vader is F-16 piloot." Waarop nummer 2 antwoordt: "Dan is mijn vader sneller want die is astronaut." Reageert nummer 3: "Dan is mijn vader sneller, die is ambtenaar, hij werkt van 9 tot 5 maar is om 3 uur al thuis." (via)

Waarom kan een ambtenaar niet in de top van een boom klimmen? Omdat de boom sneller groeit dan de ambtenaar kan klimmen (via)