Iedereen wil pronken met een opvang-Oekraïner, maar als puntje bij paaltje komt blijkt veertig procent van de wannabe-Molletjes en Nijenhuisjes volledig ongeschikt (pdf) voor het in huis nemen van arme vluchtelingen. Een deel valt af omdat ze geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen overleggen, terwijl slechts één VOG per opvanggezin vereist is. Andere gastgezinnen hebben geen aparte kamer beschikbaar voor de vluchtelingen. Dat zijn waarschijnlijk van die gluiperige ome Henks die vinden dat die Nataliya, Svetlana of Elena wel bij hem in bed kan slapen nadat ze overdag het huis heeft gepoetst. Daar trappen ze bij RefugeeHomeNL dus mooi niet in, want die truc werkt alleen voor de rijkere Hansjes met een extra kamertje voor hun pronkdame. Over pronken gesproken: een ander probleem is dat veel locaties slechts voor zeer korte tijd opvang kunnen faciliteren, maar dat is dus niet de bedoeling. Het is allemaal lief en schattig als u ze net in huis neemt, maar na een tijdje heeft u alle social media-potentie eruit gehaald en dan kunt u ze niet weer terugbrengen. Nou ja, dat kan wel, maar dat is dus niet de bedoeling. Wanneer u een Oekraïens gezin in huis neemt is dat niet alleen voor de puppytijd begintijd, maar voor een langere periode. Daarom hier een bindend GeenStijl-advies voor alle deugers in het land: Denk goed na voor u een Oekraïens gezin adopteert, er komt heel wat bij kijken!

Persalarm: Ruim 21.000 Oekraïners in opvang, bijna 32.000 plekken gecreëerd