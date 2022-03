De Nachthap.

Ik had nog een portie wilderst’s uiensaus over van de BBQ maandag. Ik kan ‘m beter paprika-tomaten-uiensaus noemen btw. Die gaat gewoon puur in het mondje als de rauwkost van de dag vandaag. Na 2 dagen is ie iets natter en wat fletser van kleur, maar zeker niet minder lekker! En als we allemaal vega moeten worden, dan komt dit hapje hoog op de lijst!

Je kunt ‘m maken zonder sambal als verfrisser naast of bij iets heets, of juist met sambal als lekker pikante relish of snack. Ik doe het nog 1x snel voor:

Klein blikje tomatenpuree in een kom. Blikje water erbij. Ruim zout, veel oregano gedroogd en een flinke scheut smaakloze gele olijfolie. Roeren tot een dikke saus. Dan een uitje erin fijnsnipperen en een groene en een rode paprika in blokjes erbij. Lekker lomp doorroeren zodat de smaken goed vrijkomen. Sambal naar wens. Minimaal een uur laten staan eigenlijk…

De eerste keer dat ik ‘m plempte waren veel mensen verbaasd dat dit met koude tomatenpuree kan, dat ie niet ontzuurd hoeft te worden. Nou, probeer het maar, het wordt een heerlijk friszoet kruidig mengsel, een soort 1+1+1=4!

Smakelijk!