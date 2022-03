Kernwapens, het enige essentiële onderwerp in dit conflict. Rusland was en is gewoon een schurkenstaat, waarvan het gewoon net iets te ongewis is of er iemand op de rode knop drukt of niet. Iets wat de Westerse wereld gewoonweg niet als eerste zal doen. Daarom gaat er van het Westen geen concrete militaire dreiging uit, iets wat Poetin dondersgoed begrijpt en daarom tot nog toe weg komt met deze vuile oorlog.

Waren er geen kernwapens in Rusland, dan was deze oorlog niet eens gestart. Maar in de huidige situatie zal menig Westerse, met name Amerikaanse generaal zwaar gefrustreerd zijn dat Rusland niet aangepakt kan worden zoals het eigenlijk zou horen.

Iedereen is bang, bang voor de flip van een narcistische psychopaat in de late herfst van zijn leven.