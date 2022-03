De man is in de 80, dus dan is er helemaal niets mis mee dat de scherpte wat afneemt. Columnist is een prima functie om nog je mening te laten horen zolang het nog kan, en als dat niet meer kan is er ook geen man overboord. Zie het verschil met Biden, die een functie bekleed waar hij absoluut niet meer voor geschikt is. Snap niet wat de mensen bezield om te denken dat je van een 80-er de scherpte van iemand in de hoogtijdagen van zijn leven kunt verwachten.

Verder onzin om alle problemen van onze samenleving op de VVD te schuiven. We zaten er met z'n allen bij. Heel wat dingen verkloot in Nederland, maar ook heel veel dingen wel goed gedaan en daarom is Nederland een van de fijnste landen ter wereld om in te wonen.