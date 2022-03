O jongens, in Brabant - a different kind of brood - barstte de strijd om het Beste Worstenbroodje van Nederland weer los. Het is eigenlijk het beste worstenbroodje van Brabant, maar dat is dan meteen het beste worstenbroodje van Nederland, zoals het beste suikerbrood van Friesland het beste suikerbrood van Nederland is, en de lelijke mensen uit Lelystad ook verreweg de lelijkste mensen van Nederland zijn. Chiel Vermeulen bakte het lekkerste worstenbroodje van Nederland en na jarenlange zelfstudie, schaven, perfectioneren, afkijken bij Robèrt van Beckhoven, Heel Holland Bakt op repeat en de tienjarige opleiding Zadkine Brood & Banket College is zijn geheimtip: "Gewoon goed deeg en gehakt gebruiken." Daar hadden wij nog nooit aan gedacht. En dan in de categorie ALLES MOET KAPOT, namelijk de categorie Innovatief Worstenbroodje, won Pierre van der Zee met zijn WORSTENBROODJE GEMAAKT VAN BIET. "Die Pierre urenlang heeft laten roken. Het worstenbrooddeeg is dan ook roze." Pierre jongen, we vinden je geweldig, je hebt vast een heerlijke worst, maar we zijn verdrietig.