Als er een politicus is, die helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets op heeft met de krijgsmacht, dan is het wel Mark Rutte. De weerzin straalt er gewoon van af. 5 miljard verdwenen tijdens Covid? Who cares. 2 miljard erbij voor Defensie terwijl het oorlog is in Europa? Nou, we krijgen nog andere uitgaven hoor en dit kan best wachten tot de Voorjaarsnota.