De urine-schermen mogen weer langs de bossen en broedgebieden heen, het is tijd voor festivals. Veel pis modder rond/op/in de tentjes, ongebruikte biermuntjes, ingevlogen minderjarige wietrokers, pilletjes, polsbandjes, en bas golven over de regio. Ook de nodige AH tassen in waterwegen, en BBQ schroeivlekken in het park. Maar gelukkig klopt het domme geld de kas in. We hebben de boost hard nodig in de festival branche. Oh, en die Grotto die mag gewoon door broeden, die zit ons niet in de weg.