niet teveel drinken, er zitten vrouwelijke hormonen in bier!

Ooit hebben we, uitsluitend en puur in het belang van de wetenschap natuurlijk, allen een stuk of 20 biertjes gedronken. Aan het eind van het experiment hadden we effectief bewezen dat bier vol vrouwelijke hormonen zit:

1. We waren allemaal dikker geworden.

2. We hebben veel gepraat, zonder inhoudelijk eigenlijk iets te zeggen.

3. We konden niet meer fatsoenlijk autorijden, laat staan parkeren.

4. We konden in de verste verte niet meer logisch denken.

5. We konden onmogelijk toegeven dat we ongelijk hadden, zelfs niet wanneer dat overduidelijk het geval was.

6. Ieder van ons dacht dat "zij" het middelpunt was van het universum.

7. We hadden hoofdpijn en totaal geen zin meer in seks.

8. Onze emoties waren niet of nauwelijks beheersbaar.

9. We liepen voortdurend hand in hand of arm in arm, ter ondersteuning van elkaar.

10. We moesten om het kwartier naar het toilet, en vaak tegelijk.