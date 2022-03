Belangrijkste wedstrijd van het jaar! Ajax tegen Feyenoord, 020 tegen 010, succesvolste club van Nederland tegen de eeuwige uitdager. Koerst Ajax in een streep af op de landstitel, of grijpt Feyenoord de allerlaatste strohalm? Dat tweede natuurlijk niet: de laatste keer dat Feyenoord wist te winnen in Amsterdam was het 2005 en toen leefde Jan-Peter Balkenende nog, bestond het klimaat nog niet, heette de nationale raceheld 'Jos' en vormden niet de Russen of Poolse kickbokshooligans maar de booslims van Al Qaida het grote gevaar in Europa. Enfin, Ajax en Feyenoord dus, ze hebben meer met elkaar gemeen dan ze denken. Arnold Scholten bijvoorbeeld, en Johan Cruijff, clubicoon van Feyenoord, maar natuurlijk ook Rob Witschge (spreek uit: Wietsje). En de uitslag van vandaag: stijlloze voorspelling is gewoon een gedurfde 1-1. De digitale kantine is geopend voor uw geouwehoer over buitenspel, grensrechters en Extran drinkende keepers. Ober, 433 bier graag!

9" - 0-1 SINISTERRA

Ajax

Feyenoord