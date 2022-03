Eindelijk tijd voor het echte werk. Toto, Horner, Hamilton Larbalestier en alle anderen kunnen ophouden met miepen, zichzelf in de underdogrol lullen en zandzakken, want nu gaan we zien hoe de verhoudingen er echt bijliggen. In die vreselijk emotieloze zandbak in Bahrein, maar dat moet dan maar. Wist u dat Bahrein zonder rivieren, meren en stroompjes de kleinste eigen zoetwatervoorraden ter wereld heeft? Een duidelijke hint dat we daar als mens niets te zoeken hebben en toch is dat waar we het F1-seizoen openen op een stoffige hobbelbaan. Extra hobbelig voor Mercedes die hun porpoising nog niet geheel onder controle lijkt te hebben, maar er in FP3 toch goede tijden uitpoepten. In de trainingen oogden Red Bull en Ferrari snel en stabiel, had vooral Alfa last van technische problemen en wisten die stokbroden van Alpine niet hoe ze een sidepod moesten vastzetten. Maar tRaInInGeN zEgGeN hElEmAaL nIeTs, dus u kunt dat allemaal negeren. Nu gaan de handschoenen uit en kan niemand zich meer verbergen. Wordt dit de eerste dag van de tweede titel van onze Max? Is dit de comeback waar die rode Italianen al vijftien jaar op wachten? Of trekt Mercedes een verrassing uit hun pumpernickel? Mocht u het denken te weten, bewijs het dan in de F1 Fantasy GeenStijl Brand Safety Car met code 2dfbd44dcb. Het komende uur gaan we het zien. Licht op groen en gas erop!

Update: Max wereldkampioen