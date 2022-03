Iedereen Drive to Survive al gezien? Beetje cringewatch dit jaar en niet alleen omdat Max niet wilde meewerken: een hele aflevering over blunderbackfielder Nikita Mazepin is iets te veel spin-off voor een chauffeur wiens naam hierna nooit meer genoemd zal worden. Sky Sports' Duel (trailer hierboven) was beter dan het iets te dik aangezette & gefingeerde Netflixdrama al is daarin de Britse bias over "het was allemaal de schuld van Michael Masi" ook een beetje calimero-cheap. Toto Wolff in zijn Darth Duitser Oostenrijker coltrui die nog steeds de scheisse heeft qua This Was So Not Right, maakt echter veel goed. Jammer dat ie niet meer over teamradio "Micheal I sent you an email" mag zeggen want die lijntjes zijn afgesloten in HET NIEUWE SEIZOEN, dat vandaag écht begint. Niet Down Under, maar onder het zand op het doodse baantje van Bahrein, maar die kun je maar gelijk gehad hebben. Om 13:00 uur komen volkomen veranderde auto's de baan op voor FP1. Kernwoorden voor de teringlange koningskartkalender van 2022 (met 23 races er op): sidepods, porpoising en hoge klaagtonen van Lewis Hamilton-Meisjesnaam. Good Guy Seb wordt meteen in race 1 al door Aston Martin vervangen door Cool Guy Hülkenberg, want Parc Fermé is geen quarantaine tegen corona in de paddock, maar Danny Ric is wel weer gezond. In Nederland kijk je niet meer via Ziggo, of wel als je Viaplay er bij koopt, ofzoiets, maar wij zijn sjieke pitspoezen dus wij hebben gewoon een F1TV Pro-abo dus dat zoekt u verder zelf maar uit.

Stijlloze Poule: Meld je aan voor F1 Fantasy GeenStijl Brand Safety Car met code 2dfbd44dcb.