Alvast excuses voor de clickbaity kop, maar hij was te mooi om niet te maken. Want iedere oorlog kent zijn verhalen in de zijlijnen, vaak Giro 555-spekkende tranentrekkers over verscheurde gezinnen, verloren toekomsten en vernietigde steden, maar dit is er eentje over internationale samenwerkingen in de onderbelichte uithoeken van de samenleving. Dit gaat over Umid Isabaev: een bijzonder onbelangrijke Oekraïner waar het niet dat hij verdomd veel op president Zelensky lijkt en dus een carrière maakte als zijn dubbelganger. Leuk werk, totdat de Russen binnenvielen en Umid zelf ook realiseerde dat die mogelijk minder prettige propagandaplannen hadden met een Zelensky-lookalike. Oftewel: tijd om weg te wezen. En daarbij kreeg hij dus hulp van Kim Jong-un en Poetin, of in dit geval beter bekend als Kim-dubbelganger Howard X uit Hongkong en Poetin-lookalike Steve Poland uit Polen. Dankzij hun inzet en contacten wist Umid veilig de Poolse grens te bereiken en sipt hij nu een biertje met Steve. Een smerig stukje feelgood in oorlogstijd en dat levert de heerlijk onwerkelijke foto (zonder make-up, dus kan realistischer) hierboven op. Lekker gewerkt mannen!

