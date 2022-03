In Leiden heeft GroenLinks wél gepresteerd en geleverd in vernieuwing straten en meer bomen terug. Of ze daarmee ook voldoen aan de herplantplicht weet ik niet, maar vraag me af of ze dat in de gemeente zelf al wel weten?

In elk geval is GroenLinks flink beloond in gemeente Leiden met een verkiezingsoverwinning: nu de grootste partij, groter zelfs dan D66.

Dan vraag ik me toch af waarom GroenLiinks in Amsterdam het zo heeft verkloot dat ze zelf alle burgers kwaad op GL hebben gekregen. Deels ligt dat aan de houding van de personen Halsema en Groot Wassink uiteraard, maar dat kan bij deze nederlaag niet de enige reden zijn?