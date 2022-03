Vreemde kleurtjes in het portiek. En het straatbeeld herkennen we vanaf morgen ook niet meer terug. "Een depressie in het westelijke Middellandse Zeegebied veroorzaakt forse wind in delen van Spanje, Marokko, Algerije en Tunesië. Stof vanuit de noordelijke Sahara wordt zo in beweging gebracht en komt hoger in de atmosfeer terecht. Met de zuidelijke stroming wordt het vervolgens richting Nederland en andere delen van Noord-Europa gevoerd." En de overheid terwijl het iedereen rood voor de ogen wordt? Doet niks.

"„De stofdeeltjes verstrooien het zonlicht. De lucht kan daardoor zelfs gelig kleuren. Door de botsing van de zonnestralen met de stofdeeltjes verliest de zon kracht en de maximumtemperatuur valt als er veel Saharastof in de lucht zit enkele graden lager uit. Ook tijdens de zonsopkomst en -ondergang wordt het zonlicht verstrooid en dit levert een intense rode en oranje gloed aan de hemel op”, aldus Knol." En dan niet Ankie Broekers-Knol, maar Roosmarijn Knol van Weerplaza.

Ook een soort Saharastof