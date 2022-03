Verslag commissie historische subversiviteit, 23 oktober 2024

[voorzitter] Op 2, 3 en 4 juni 1993 speelde u in de Leidsche Schouwburg mee in het stuk ‘De Drie Zusters’. Klopt dat?

[FustViking] Zeker, hoogeerbare. Tuzenbach, mooie rol. En dat was een uitdaging hoor. Probeer zo’n stukgespeeld stuk maar eens interessant te maken.

[VZ] Het is u bekend dat het stuk van Tsjechov is?

[FV] Ja, hoogedelgestrenge. U moet weten dat in die tijd -

[VZ] De RUS Tsjechov?

[FV] Eh, ja…Ziet u, het was een aantal jaar na de val van de muur en-

[VZ] U zegt muur. Welke muur?

[FV] De Berlijnse? De grens tussen oost en west?

[VZ] Daar weet ik niets van. Aisha, heb jij daar een filmpje van?

[griffier] Ik zal even zoeken N’zume. Ja, hier vind ik iets.

[VZ] [bekijkt filmpje van School TV uit 1997] Hm. Ja nou OK dan. Terug naar uw Russengeknuffel. U was dus communist? Russofiel?

[FV] Ik - wat? Nee, in die tijd was het juist allemaal aan het veranderen, en-

[VZ] WILT U OPHOUDEN TE MANSPLAINEN?!

[FV] Excuses, meest waardevolle der schepping. Ik wilde u niet kwetsen.

[VZ] Dus u wilde toen al dat dat Poetin aan de macht kwam?

[FV] Ik…wat? Nee, ik wist toen helemaal niet wie Poetin was. We wilden een mooi stuk gewoon weer eens opvoeren.

[VZ] Een mooi stuk zegt u. Een Rússisch stuk nog wel. En dat vond u dus mooi. Niet best. U had zeker ook Dostojevski in de kast staan? Pasternak? U bent bekend met de Missieve Europese Cultuur waarin al hetgeen Russisch is tot ongewenste barbarij is verklaard? De Missieve Verhofstadt?

[FV] Eh…wellicht dat ik in mijn tijd in Veenhuizen niet alles heb meegekre-

[VZ] Elke burger van de EU dient de wet te kennen meneer Viking.

[FV] Mag ik wat aanvoeren als verweer, hoogachtbare?

[VZ] Zeer ongebruikelijk, maar vooruit.

[FV] Het was 1993

[VZ] Dus?

[FV] Toen was de missieve niet van kracht?

[VZ] Haha, maar zo werkt dat niet. Volgens de Wet Timmermans - ja Aisha, laat de foto van Zijne Grootheid maar even zien - ja dank je - volgens die wet gelden alle regels altijd: in het verleden, het heden én de toekomst. Waarbij ik wil aantekenen dat ik zelf het concept ‘verleden’ als een anachronisme beschouw - tenzij het gaat over uw witte schuld natuurlijk. Er zijn uitzonderingen.

[FV] Ik begrijp dat ik mij met terugwerkende kracht schuldig heb gemaakt aan subversiviteit?

[VZ] Uw zelfinzicht groeit met de dag meneer Viking

[FV] Mag ik nog iets aanvoeren, o grootmogende?

[VZ] U gaat uw gang maar [maakt wegwerpgebaar]

[FV] Nou er strijden veel Tjetjeense moslimstrijders mee met de Russen. Wilt u mij verlichten hoe ik dat moet zien?

[VZ] Ik geloof niet dat…u moet…u heeft…[wendt zich tot parketwachter] Mo, wil jij meneer Viking even 10 stokslagen geven wegens belediging van het hof?

[parketwachter] Wollah lekkerrrrr tante N’zume. Gaan we! [ranselt VF fanatiek af met 24 stokslagen]

[FV ligt grijnzend in een plas bloed]

[VZ] Meneer Viking, u wilt maar niet inzien dat hetgeen u overkomt gebeurt uit hoofde van onze Europese Waarden: mensenrechten, democratie, oprechtheid en liefde voor de medemens. Het is dus - ja Mo, geef hem nog maar wat beuken tot die domme grijns van zijn hoofd is - ja ietsje lager. Ja, dáár. Het is dus niet meer dan logisch dat wij u verantwoordelijk moeten houden voor hetgeen wij u moeten aandoen. U uzélf aandoet. Ja Mo, zo is het wel genoeg, hij beweegt niet meer. Zet hem maar in een stoeltje en gooi die emmer water over hem heen.

[FV] Reutelt een beetje

[VZ] Daar heeft u niet van terug he? Mooi. Mo, flikker hem maar in de kerker. Die natte. Aisha, wie hebben we nog meer?

[griffier] Even zoeken tante N’zume. Eeejjjj eens kijken [bladert] Ja deze is leuk. Een lokaal politicus die pleitte voor een referendum. Noemde dat ‘democratie’. Henk van Esch, 14de op de lijst ‘Wijs in Waddinxveen’ in 2022.

[VZ] Een REFERENDUM? Echt? Nou die durft. Sleur maar naar binnen, die vuile hond. Die maken we af, die fascist!