In misschien wel de smeuïgste serie van afgelopen jaren. TL;DR: Jussie claimde dat twee Caucasian males (geen Tsjetsjenen) met MAGA-petjes hem midden in de winternacht rond 02:30 op straat benaderden met een strop en bleekmiddel, "Hey aren't you that f*ggot n*gger from Empire!" naar hem riepen en hem vervolgens aanvielen, de genoemde strop om zijn nek deden en bleekmiddel over hem heen gooiden. En dat terwijl hij alleen maar op weg was naar een lekker broodje van de Subway!

Nou, die blanke MAGA-mannen bestonden niet want het waren twee Nigeriaanse bodybuild-broers die door Jussie zelf ingehuurd waren om de belaging in scene te zetten. Gebeurt de beste natuurlijk, maar drie jaar later ontkent Jussie nog steeds dat hij z'n eigen lynchpartij in scene heeft gezet. De rechter denkt daar anders over en veroordeelde hem tot een onmiddellijke 150 dagen cel en $120.000 boete.

En dan is-ie blijkbaar ook nog eens bang ge-Epsteind te worden in de jilla, want bovenstaand roept hij herhaaldelijk: "I did not do this. And I'm not suicidal. And it anything happens to me when I go in there, I did not do it to myself. And you must all know that." Jussie heeft dirt op helemaal niemand behalve zichzelf, dus no one gives a fuck. Maar toch respect dat deze method actor al drie jaar lang (maar eigenlijk een volwassen leven lang) dezelfde rol speelt.

Joe Biden heeft nog niet gereageerd.

Dit hallucinante interview voordat z'n bamboozle bekend werd

Jussie bedankt voor het (heel hard) lachen

"White ppl would never say that. It sounds like something.... that I would say!"

Beelden: Jussie doet strop om eigen nek en al die ongein

