NEe, hij was niet doodgeschoten, maar bij tegenstribbelen wel behoorlijk geklapt. Zolang je rustig, vriendelijk blijft, en rationeel reageert, gebeurt er hoogstwaarschijnlijk niets. Je moet wel een beethe respect tonen aan die officer. Dus "yes sir, no ma'm". Werk mee. Tegenstribbelen is toch zinloos.

Een maat van me maakte een geintje toen de politie vroeg "Jerry, we can do this the easy way or the hard way, which is it gonna be ?"

Jerry zegt "Ummm...I'll think I'll take the hard way, sir".

Toen hebben ze hem wel meegesleept naar de achter in de parking lot en hem tien minuten de tering geramd. Jerry was bont & blauw maar zei me "it was totally worth it just to see the look on that cop's face".

Maar normaliter zeg je in zo'n geval "The easy way, sir."