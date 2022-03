Fijne kop weer voor de WE GAAN ALLEMAAL DOOD AAN VERKEERSONGELUKKEN roepers in de T. vandaag. Er is tot en met 7 maart van dit jaar een 'flinke' toename van het aantal verkeerongelukken en zelfs een 'dramatische' toename van het aantal slachtoffers. U raadt het al: het aantal ongelukken en slachtoffers is vergeleken met dezelfde periode in 2021, toen iedereen binnen zat. "Van 1 januari tot en met 7 maart van 2022 vielen er nu al bij 2691 ongevallen één of meer ernstig gewonden of doden; dat waren er 628 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal incidenten met blikschade liep enorm op van 9299 vorig jaar naar 11.931 in de periode tot nu toe in 2022." Nergens in het artikel worden cijfers uit 2020 aangehaald, dus die hebben we zelf maar even opgezocht (pdf, pagina 18). In alleen al de eerste twee maanden van 2020 waren er 14.306 ongelukken en 2877 slachtoffers*. Maar goed. Zo houd je geen artikel en/of ronkende kop meer over natuurlijk. Zelf vet kaartje & cijfers bekijken kan daarrrrr. Veilig blijven rijden allemaal!

*Ja, dat is wat anders dan het aantal ongelukken met slachtoffers, maar aan de andere kant is de periode ook korter. En ja ook in 2022 was er misschien ietsje minder verkeer op de weg dan in 2020 maar waarom staat dat dan niet ook in het artikel. Dus nou ja hee.

Ook Hart van Nederland doet mee