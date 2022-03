Altijd in huis:

Prei

Uien, geel (Jumbo), per stuk

Uien, rood (Lidl), netje

Sjalotten (Lidl)

Knoflook, Lidl,

(grote tenen, als enige, voor het gemak van pellen)

Winterwortel

Aardappelen, kruimig, 1 kg (Plus of Lidl)

Aardappelen, vastkokend, 1 kg (Plus of Lidl)

Paprika rood en groen

Bleekselderij

Ijsbergsla

Cherry tomaten

Komkommer

Olijven, Italiaanse mix, Plus

Witte bonen, pot tbv bonensoep

Bruine bonen, vanwege lekker

Flageolets, blik klein (AH)

Augurken, zoetzuur

Ansjovis, potje (Lidl)

Kappertjes (Lidl)

Bouillon, pot, kip (Lidl of Aldi)

Bouillon, pot, rund (Lidl of Aldi)

Gehakt, halfom (Aldi)

Spekreepjes (Aldi)

Schnitzel, slager (zonder zenen), gepaneerd

Vis, roerbakmix knoflook, visboer

Garnalen pantsers, diepvries (visboer)

- tbv bouillabaisse, extra smaak

Tomatenpuree, tube

Kaas, plakken, Beemster 40+

Ham, plakken, any

Ontbijtspek, lange plakken (Lidl)

Eieren (Lidl of Aldi - goedkoopste)

Roomboter, gezouten (Lidl)

Becel Light, kleine kuip

Melk, halfvol (Lidl)

Kookroom (Aldi)

Kaas - geraspt, pasta (Aldi of Lidl)

Kaas, geraspt, gratineren (Aldi of Lidl)

Zanza, smaakversterker glutenvrij, alternatief voor Maggi

Citroensap, bio

Limoensap, bio

Lade vol met gedroogde (groene) kruiden

Voorraad potten groene kruiden, Silvo

Bouillon, (blokjes bio, rundvlees, kip, vis, champignons), (Jumbo)

Ketchup, Heinz, kleine knijpfles

Curry, Hela, kleine fles

Mosterd, grof, Doesburgse of Zaanse

Mosterd, fijn, Dijon

Olijvonaise, Remia (Plus)

Mayonnaise, Zaanse, tube. (handig voor decoreren gerechten)

Pindakaas, kleine pot Calvé of Hellas (Aldi)

Spaghetti, Rummo glutenvrij (Jumbo) - plakt nauwelijks onder 't koken, smaa3als origineel

Rijst wit, Lassie, familiepak

Rijst pandan (Lidl)

Lasagne verde

Macaroni, glutenvrij (AH)

Knorr wereldgerechten, Paella (Jumbo)

- altijd de aanbieding 2 voor 1 nemen

Vis, sardines, blik

Vis, makreel, blik

Vis, tonijn in olie, blik

Pizzasaus, classico, Mutti (AH)

- van San Marzano tomaten